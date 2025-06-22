¥Ï¥ï¥¤¤È¹­Åç»Ô¤Î¼ã¼Ô¤¬¸òÎ®¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¹ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»öÁ°¸¦½¤²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¦½¤²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç»Ô¤Î¹â¹»À¸¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£5¿Í¤Ï¡¢8·î¤Ë¹­Åç¤òË¬¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¼ã¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹­Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ñー¥ë¥Ïー¥Ðー¹ñÎ©µ­Ç°¸ø±à¤Î¡Ö»ÐËå¸ø±à¶¨Äê¡×¤ÎÄù·ë¤ò¼õ¤±¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ã¼Ô¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÁÀ¤¤