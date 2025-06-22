¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·î¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤âÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ¾å¾ºÃæ¤ÊACEes¤¬5¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆRay¤Ë½éÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸þ¾å¿´¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿¼ÅÄÎµÀ¸¤¯¤ó¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ø·¸À­¤â¤Î¤¾¤­¸«¤Ç¤­¤ë¤è♡¥­¥ã¥é¤âÌ¥ÎÏ¤â¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¡ª¿¼ÅÄÎµÀ¸¤¯¤ó¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸þ¾å¿´¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¡¢¤½¤ì