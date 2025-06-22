¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NMB48¤ÎÏÂÅÄ³¤Í¤¤µ¤ó¤¬¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDRW¡Ê¥É¥í¡¼¡Ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢À¶Á¿¤µ¡ß¿§µ¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢DRW¤Î¡È¤¢¤¶¤È¥â¥Æ¡É¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤è¤ê°ú¤­Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾®°­Ëâ¤ÊÏÂÅÄ³¤Í¤¤µ¤óNMB48Âè7´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÏÂÅÄ¤µ¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¡È¤ß¤å¤¦¡É¤¬¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÎÃåÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë