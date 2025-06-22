¥¹¥ß¥»¥¤Vitality¥«¥Ã¥× JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¾®³ØÀ¸Âç²ñ¤Î·§ËÜ¸©Âç²ñ¤¬22Æü¡¢³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Âç²ñ¤Ë¤Ï71¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢22Æü¤Ï7¤Ä¤Î²ñ¾ì¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢µÆÃÓ»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï29Æü¤Ç¡¢½÷»Ò¡¢ÃË»Ò¡¢º®¹ç¤Î³ÆÍ¥¾¡¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢8·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£