²ÏËÌÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤±¤µ¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¤¬½»Âð¤ÎÄí¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÃë¤¹¤®¤ËÊá³Í¤µ¤ì¡¢»³¤ËÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²¿»ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¼«Âð¤Ë¥¯¥Þ¡×²ÏËÌÄ®¤Ç¥¯¥ÞÁûÆ° Ì±²È¤ÎÄí¤ËµïºÂ¤ë¤âËã¿ì¤¦¤ÁÊá³Í¡Ê»³·Á¡Ë ¤­¤ç¤¦¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢²ÏËÌÄ®Ã«ÃÏ¤Ç¡Ö¥¯¥Þ1Æ¬¤¬½»Âð³¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊ£¿ô¤Î½»Ì±¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°7»þº¢¡¢·Ù»¡´±¤¬Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤É¤ó¤¬