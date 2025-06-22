µð¿Í¤Ï¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬£³Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£·Æü¤«¤é£²£²Æü¤Þ¤Çµð¿Í¼çºÅ»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î£¸Æü´Ö¡¢£²£²¥²¡¼¥ÈÁ°¹­¾ì¤ËÄÉÅéµ­Ä¢½ê¤òÀßÃÖ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÄ¤°Õ¤ò¼õ¤±¡¢µ­Ä¢¿ô¤Ï£¸Æü´Ö¤Ç·×£¶Ëü£µ£²£¹£µ¿Í¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÉÅéµ­Ä¢½ê¤Ïº£¸å¡¢µð¿Í¸ø¼°Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»³·Á¸©Ãæ»³Ä®¤Î¥ä¥Þ¥ê¥ç¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á¡Ê£··î£¸Æü¡Ë¤ÈÊ¡Åç»Ô¤ÎÊ¡Åç¸©±Ä¤¢¤Å¤Þµå¾ì¡Ê£··î£¹Æü¡Ë¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£