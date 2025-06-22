¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡ß¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ß³ÊÆ®²È¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOD SELECTION XXX¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼·ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎµÜºêÂÙÀ®¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥È¤È±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¸µTOKIO¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹À¥¤ÏµÜºê¤µ¤ó¤ÈÊ¿ËÜ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ì¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡Êº¸¤«¤é¡ËµÜºê¤µ¤ó¡¢Ä¹À¥¡¢Ê¿ËÜ¡Ê