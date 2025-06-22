¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶õ¼êÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®ÁÒÎÃ¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡¢¿¹·ò»Ê¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤é¡á22Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼11·î¤ËÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¶õ¼êÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÄê¾Ú¼øÍ¿¼°¤¬22Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯¥«¥·¥¢¥¹¥É¥¹¥ëÂç²ñ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Î½÷»Ò¤Ç·Á¤ÈÁÈ¼ê61¥­¥íµé¤òÀ©¤·¤¿¾®ÁÒÎÃ¡Êºë¶Ì¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»ºä¸Í¤í¤¦³Ø±à