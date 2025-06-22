À¾Éð£µ¡½£°µð¿Í¡Ê£²£²Æü¡á¸òÎ®Àï¡Ë¡½¡½µð¿Í¤Î¸Í¶¿¤¬£µ²ó£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Æó²ó¤Ëµ¾Èô£²ËÜ¤Ç£²ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¡¢»°²ó¤Ï£³Ï¢ÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢Ëè¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££µ²ó£µ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿£±£µÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¡ÖÏ¢¾¡¤ÎÎÉ¤¤Î®¤ì¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤­¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£