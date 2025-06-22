Áí³Û6000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁ´¿ÈÈþÍÆÀ°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Î¥µ³è¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿åÃå»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥¦¥ÊÆâ¤Ç¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ó¥­¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡ª¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥à¥Á¥à¥Á¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ËºÇ¹â¡×¡Ö½ë¤µ¤ÎÃæ¤Î´é¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¡²¬¤ÏºòÇ¯4·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï