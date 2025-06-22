ÃËÀ­2¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì1¿Í¤¬»àË´¡¢1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¡¦ÂçÄ®»Ô¤Î»³ÎÓÆâ¤Ë¥¿¥±¥Î¥³ºÎ¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ­2¿Í¤¬¥¯¥Þ1Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á46ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬´éÌÌ¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢70ºÐ¤ÎÃËÀ­¤âÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÏÀ®½Ã¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£