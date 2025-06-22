¤µ¤­¤Û¤É¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¤Ç¡¢¤ä¤ä¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å5»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Ï¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½20¥­¥í¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£