¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àïµð¿Í0¡½5À¾Éð¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ËÀ¾Éð¤Ï2²ó¡¢¸»ÅÄ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÀèÈ¯ÉðÆâ¡¢À¾Àî¤Îµ¾Èô¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢6²ó¤âÃçÅÄ¤Î±¦°ÂÂÇ¡¢ÉðÆâ¤Îµ¾ÂÇ¤«¤éÂìß·¤Î±¦Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿¡£9²ó¤âÂåÂÇÃæÂ¼¤¬ÃæÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÉðÆâ¤Ï6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£¥é¥ß¥ì¥¹¡¢»³ÅÄ¡¢Ê¿ÎÉ¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ15ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÇòÀ±¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£ÅêÂÇ¤Ë³èÌö¤·¤¿ÉðÆâ¤Ï3¾¡