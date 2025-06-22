Rain Tree¤¬¡¢6·î22Æü¤Ë¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶2F¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹­¾ì¤Ë¤Æ2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢6·î28Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥½¥ó¥°¡ÖÎø°¦ÊÑ³Ê³èÍÑ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½éÈäÏª¤·¤¿¡£ ¢¡Rain Tree ²èÁü ¤³¤Î¡ÖÎø°¦ÊÑ³Ê³èÍÑ¡×¤Ï ¡ÈSNS¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢8Ì¾¤¬²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Îø°¦¥ï¡¼¥É¤ÎÊÑ³Ê³èÍÑ¤¬Ï¢¸Æ¤µ¤ì¤ë²Î»ì¤ÏÃæÆÇÀ­¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç