¥¹¡¼¥×¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤º¿©¤ÙÂ³¤±¤¿901ÇÕ¡Ä?¤¦¤É¤ó²¦»Ò?Â´¶È¤òÊó¹ðÊ¡²¬¸©¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ß·¥¢¥­¥é(Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¦¤É¤óMAP¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¡×Æâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¦¤É¤óMAP¡×¤ÇÊ¡²¬¸©Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¦¤É¤óÅ¹¤òË¬Ìä¤·?¤¦¤É¤ó²¦»Ò?¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ß·¤Ï¡¢21Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð