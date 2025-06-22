Ê¡²¬Æî½ð¤Ï22Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶èÊ¿ÏÂ2ÃúÌÜ28ÈÖÉÕ¶á¤Ç21Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤­¤ß¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï60Âå¸åÈ¾¤Ç¿ÈÄ¹175¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù¡£ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¡¢´ã¶À¡¢Çò¿§¥Þ¥¹¥¯¡¢º°¿§È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¿§Ã»¥Ñ¥óÃåÍÑ¡¢¹õ¿§¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£