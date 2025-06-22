¡þX¥²¡¼¥àÂçºåÂç²ñ¡Ê2025Ç¯6·î22Æüµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡ËÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬X¥²¡¼¥àºÇ½ªÆü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ËÍè¾ì¡£¼«¿È¤¬Í¶Ã×¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËþÂ­´é¤ÇÁí³ç¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÂçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ë¸øÌó¤Ï²Ì¤¿¤»¤¿¡£¥¹¥±¥Ü¡¼¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¯¼£¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À¡×Âç²ñÁ°¤Îµ­¼ÔÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÃË»ÒBMX¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÂ¼ÎØÌ´¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯1st¡Ë¤¬ÃÎ»ö¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©