Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ¤Á¤ç¤¤Â­¤·¤Ç»È¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ µÙÆü¤Ï¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤ä¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ç¿È·Ú¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÍÆÎÌ¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÉáÃÊ¤ÏºâÉÛ¤È¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤À¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤­¤¿¤¤¤Ê¤É¡£ ¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¥Ð¥Ã¥°¡ÖCHW3¡×¡£¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã