¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£±Àá£ÇÂçºå¡½£Æ£ÃÅìµþ¡Ê£²£²Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë¥ê¡¼¥°£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤òÁÀ¤¦£ÇÂçºå¤Ï¡¢£Æ£ÃÅìµþÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤Î£Í£Æ°ÂÉôÉ¢ÅÍ¤Ï¡¢¸ÅÁãÀï¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Â¾¤Ë¤Ï£Æ£×±§º´Èþµ®»Ë¡¢£Æ£×»³²¼ÎÊÌé¤ä¡¢¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ç¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë£Æ£×¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤é¤¬½Ð¾ì¡££Æ£×ËþÅÄÀ¿¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´·î£²£µÆü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±Àï¤Ç¤Ï£°