ÆüËÜ»þ´Ö5·î2Æü¤Ë¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï7»î¹ç¤Ç0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.88¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¨¾å20cm¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÊâ¤¯Åì³¤¥¢¥Ê»þÂå¤ÎÁáÊæÉ×¿Í¡£Â¾¡¢SNS¤ËºÜ¤»¤¿ÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»68¾¡¤ÎÁ°ÅÄÅê¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿