11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡ÊÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢Àî¿¬Ï¡¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢²ÏÌî½ã´î¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢Çò´äÎÜÉ±¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢çÐÆá¾ë¾©¢¨ÄáË¼¼®²¸¤Ï³èÆ°µÙ»ßÃæ¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖJO1 THE MOVIE¡ØÌ¤´°À®¡ÙBon Voyage¡×¡Ê7·î4Æü¸ø³«¡Ë´°À®µ­Ç°¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£ÀîÀ¾¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîÀ¾Âó¼Â¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿JO1¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï