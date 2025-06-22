ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ëÂç·¿½ñÅ¹¡Öµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡×¥³¥ß¥Ã¥¯Çä¾ì¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¡£ºî²È¤Ë¤è¤ëÄ¾É®POP¤¬ÅðÆñÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±½ñÅ¹¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¡¢ºî²ÈÍÍ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÄº¤¤¤¿Å¹Æ¬·Ç¼¨ÍÑ¤ÎÄ¾É®POP¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£½ñÀÒ¤ÎÅðÆñ¤âÊ£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£Å¹Æ¬·Ç¼¨POP¤Ë¤Ï¡¢¡Öµª°ËÔ¢²°¡×¤Î°õ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÑ»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö