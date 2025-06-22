TOKIO¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë21Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤ÎÏÃ¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿Í¤È¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯MC¤ÎTOKIO¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤È¥µ¥·°û¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ÂçµÈ¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾¾²¬¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30Á°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤ÏÀäÂÐ»Å»ö¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È²ó