¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï£²£°£²£µºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£²£²Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤È¥é¥â¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬Ï¢Â³¼ººö¤òµ­Ï¿¤·¡¢°Ë¸¶¤ÎÂ­¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡££°¡½£°¤Î£´²ó£²»à¡£ÃæÌî¤¬·ª¸¶¤ÎÆó¥´¥í¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÀÐÄÍ¤Î»°ÎÝ¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬»°ÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¸¤¤¤¿¡£Æó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ï¹­¤¬¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥º¤ËÀèÀ©¤Îº¸Á°£²ÅÀÂÇ¤ò¸¥¾å¡£»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£