¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï£²£°£²£µµð¿Í¡½À¾Éð¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëºòµ¨¿·¿Í²¦¤ÎÀ¾Éð¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¤¬£²£·Æü¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ç½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££Ä£ÈÀ©¤Î¤Ê¤¤¥»ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤Ë¡¢¡Ö£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£²²óÌµ»àËþÎÝ¡¢¸Í¶¿¤Î£±£´£¸¥­¥íÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±¦Íã¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤ëÀèÀ©¤Î±¦µ¾Èô¡£¡ÖË­ÅÄ¡ÊÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤±¡Ù¤È¸À¤ï