¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ú¥·¥«¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ï21Æü¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬23Æü¤«¤é¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹4Ï¢Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÐÈÄÆü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¤·¡¢25Æü¤«26Æü¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£º£±Ê¤Ï5·î4Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤ÇÉé½ý¡£º£·î20Æü¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êºÇ½ªÄ´À°¤È¤·¤Æ»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼3A¥¢¥¤¥ª¥ï¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó