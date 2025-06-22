¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤«¤é±éÀâ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á/Alex Brandon/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£±ÆüÌë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¥Û¡¼¥ë¤«¤é¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß£³¥«½ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ·³¤Î¹¶·â¤ò¡Ö²Ú¡¹¤·¤¤·³»öÅªÀ®¸ù¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹¶·â¸å½é¤È¤Ê¤ë¸ø¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡Ö»ä¤Ïº£Ìë¡¢¹¶·â¤Ï²Ú¡¹¤·¤¤·³»öÅªÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÀ¤³¦¤ËÊó¹ð¤Ç¤­¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Î¼çÍ×¤Ê³ËÇ»½Ì»ÜÀß¤Ï´°Á´¤«¤ÄÅ°ÄìÅª¤Ë¾Ã¤·µî¤é¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿