²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£³£´¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¢¤ë£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é£¸Ç¯¡¢¡×¤È½ñ¤­»Ï¤á¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥ó¤ÇÉñÂæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å ¼¡¤Î·î¤Î·Î¸Å¤Ç¶¦±é¼Ô¤¬µÙ±é¤·¤¿¤Î¤ÇµÞî±¡Ê¤­¤ç¡Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥ó¤ÎÉñÂæ¤Î¸å¥í¥Ó¡¼¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Æü¡¹°ì¿Ê°ìÂà¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Î¸Å½ª¤ï¤ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤¿¤é£Ì£É£Î£Å¤ÈÃå¿®