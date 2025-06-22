¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º3Ï¢Àï¤Î2ÀïÌÜ¡Ä23Æü¤Ë¤ÏÉüµ¢¸å2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡ÚMLB¡Û¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º 7¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤â2-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¥¢¡¼¥Ó¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæÈô¡£3²ó1»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢5²ó1»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£7²ó2»à