Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥¹¥¤¥ß¥ó¥°(¸½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°)Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤µ¤ó(58)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤ÎÀ¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¿å±ËÁª¼ê¸¢(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¾®Ã«¤µ¤ó¡£50Âå°Ê¾å¤Î½÷À­¸þ¤±·î´©»ï¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯¡×(¥Ï¥ë¥á¥¯)¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ­»ö·ÇºÜ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö»£±Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡¢¼Â¤Ë³Ú¤·¤¯ÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×