Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï22Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¡¢Ê¡²¬¸©¤ËÍëÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¸©¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£