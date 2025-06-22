¡þ¥×¥íÌîµå¥»Ž¥¥Ñ¸òÎ®Àïµð¿Í¡¼À¾Éð¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë2019Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î¡È¥×¥ÁÆ±Áë²ñ¡É¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¤Î¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¡£¤½¤³¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ³°Ìî¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬¹ÃÈåÌîÅê¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¹ÃÈåÌîÅê¼ê¤Ï¾¯¤·¶²½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ë3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï