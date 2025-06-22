ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¹ñÆ»249¹æÃæ²°¥È¥ó¥Í¥ë¤¬7·îÃæ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅç»ÔÃæ¿´Éô¤ÈÌçÁ°ÃÏ¶è¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹1.3¥­¥í¤Î¡ÖÃæ²°¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤ÏµîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½ºß¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÇ½ÅÐÉü¶½»öÌ³½ê¤Ç¤ÏÉüµì¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬´°Î»¤·¡¢7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë³«ÄÌ¤Ç¤­¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ²°¥È¥ó¥Í¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¹ñÆ»249¹æ