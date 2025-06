青森県の南部、太平洋側にあって、冬でも意外に暖かい八戸(はちのへ)市。以前、姉妹webサイト「Do well by doing good.」にて「行こう! 八戸」第1弾、同エリアの新名物「八戸ブイヤベースフェスタ」のアツすぎる模様をお伝えしました。実は八戸とその周辺には、ほかにも意外な食文化が根づいています。まずは旨い旨いと評判の馬肉を食べてみましょう。創業78年の名店が、自社牧場で育てた馬を八戸市の北西に隣接する五戸町(ご