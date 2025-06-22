22Æü¤â¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤¿å¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂç´î¤Ó¡£Ä¹Ìî»Ô¤ÎÄ¹Ìî±ØÅì¸ý¸ø±à¤Ç¤ÏÂçÀª¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬Ë¬¤ì¡¢¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¤â¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìÀ²¤ì¤Þ¤¿¤ÏÆÞ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ¸½ºß¤Îµ¤²¹¤Ï°ÂÆÞÌî»ÔÊæ¹â¤Ç32.8ÅÙ¡¢¾åÅÄ¤Ç31.9ÅÙ¤Ê¤É30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÄ¹Ìî¤Ç34ÅÙ¡¢¾¾