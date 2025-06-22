²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬2025Ç¯6·î18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥±¥á¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¡Ö¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¡×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹á¹Á¸ø±é¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼27¼þÇ¯µ­Ç°Æü¤Î25Ç¯4·î8Æü¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¹ñÆâ6ÅÔ»Ô¤Î¤Û¤«¡¢¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæËÌ¤Î¥¢¥¸¥¢³ÆÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6·î14Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖYou don't know me YET.¡×¡Ö#ayua