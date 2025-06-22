TOKIO¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬21Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Â¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ö¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤é¥Ï¥Ã¥­¥ê¤·¤È¤­¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤Ç¸µ¥ä¥ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÊÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¤«¤é¡ËÆâÃÏ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆ¬°­¤¤¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì