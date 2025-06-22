¥­¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥­¥ã¥»¥¤²Æ¶õ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òµ­Ç°¤·¤¿¥»¡¼¥ë¤ò¡¢6·î20Æü¤«¤é7·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ³ÆÃÏÈ¯ÃåÀ¤³¦³ÆÃÏ¹Ô¤­¤Î±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢10¡ó¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡£ºÇÂç³ä°ú³Û¤Ï1Ëü±ß¡£³ä°ú¥³¡¼¥É¤Ï¥­¥ã¥»¥¤²ñ°÷¸þ¤±¤¬¡ÖJPC40SALE¡×¡¢¥­¥ã¥»¥¤²ñ°÷°Ê³°¤Ï¡ÖJPN40SALE¡×¡£1Æü¤¢¤¿¤ê·×40Í½Ìó¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¥­¥ã¥»¥¤²ñ°÷°Ê³°¤Ï³ä°úÎ¨¡¢¾å¸Â³Û¤¬È¾Ê¬¤È¤Ê¤ë¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï12·î31Æü½ÐÈ¯Ê¬¤Þ¤Ç