¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¤Ï¡¢Æü´ÚÏ©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¡¼¥ë¤ò6·î17Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÀßÄêÏ©Àþ¤ÈÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï¡¢ÊÆ»Ò¡¦¹â¾¾¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤¬500±ß¡¢Âçºå/´ØÀ¾¡¦Ê¡²¬¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤¬700±ß¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢½ôÀÇÊÌ¡£ÈÎÇä¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£