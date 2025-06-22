Èþ±´»Ô¤Î¾å²¼¿åÆ»¹©»ö¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤Ç¶È¼Ô¤Ë¿åÁý¤·ÀÁµá¤ò¤µ¤»»Ô¤Ë¤ª¤è¤½£·£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¸µ²ÝÄ¹Êäº´¤ÎÃË¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈþ±´»Ô¡¦ÅÔ»ÔÀ°È÷Éô¾å²¼¿åÆ»²Ý¤Î¸µ²ÝÄ¹Êäº´ËÜÅÄ¶¯»ÖÍÆµ¿¼Ô£µ£³ºÐ¤Ç¤¹¡£ËÜÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯(2024Ç¯)£µ·î¡¢Èþ±´»Ô¤¬È¯Ãí¤·¤¿²¼¿åÆ»¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶È¼Ô¤Ë¿åÁý¤·ÀÁµá¤ò¤µ¤»»Ô¤Ë¤ª¤è¤½£·£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹©»ö¤ò¼õÃí¤·¤¿¡Ö¥·¥ó