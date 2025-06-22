¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àïºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê22Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9ÅÙÌÜ¤Î¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¡ÊºÇ¹â¾¡Î¨¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¤«¤±¤ÆºÇ½ªÀï¤ËÄ©¤à¡£ºå¿À¤Ë¾¡¤Ä¤«°ú¤­Ê¬¤±¤ì¤ÐÌµ¾ò·ï¤ÇV¤¬·èÄê¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬°ú¤­Ê¬¤±¤Î»þ¤Ï¡¢¾¡¤Á¿ô¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î¤Ê¤¤2µåÃÄ¤¬Æ±Î¨¤ÇÊÂ¤Ö¤¿¤á¡ÖTQB¡×¡á¡ÊÆÀÅÀ/¹¶·â¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¡½¡Ê¼ºÅÀ/¼éÈ÷¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ë¤è¤ë·èÃå¤È¤Ê