Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍÃÏ¶è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¸áÁ°10»þ19Ê¬¤ËÈÓÄÍ»ÔÆîÈø176ÈÖÃÏ10ÉÕ¶á¤Ç·úÊª²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Æ±10»þ45Ê¬¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¡£