JR¶å½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Ï22Æü¸áÁ°10»þ50Ê¬¸½ºß¡¢¤µ¤¯¤é547¹æ¡Ê¿·Âçºå8»þ53Ê¬È¯¼¯»ùÅçÃæ±û¹Ô¡Ë¤è¤êÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÇîÂ¿¡Á¼¯»ùÅçÃæ±û´Ö¤Ï¡ÖÎ×»þÎó¼Ö¤µ¤¯¤é547¹æ¡×¡Ê¤µ¤¯¤é547¹æ¤ÈÆ±»þ¹ï¡¦Æ±Ää¼Ö¡Ë¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¡£22Æü¸áÁ°9»þ8Ê¬¤´¤í¡¢»³ÍÛ¿·´´ÀþÉ±Ï©¡ÁÁêÀ¸¤Ç¡¢¤Î¤¾¤ß3¹æ¡ÊÅìµþ6»þ15Ê¬È¯ÇîÂ¿¹Ô¡Ë¤¬Áö¹ÔÃæ¤Ë°Û¾ï¤Ê²»¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¤¿¤á¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ê¾å²¼Àþ¡Ë¿·Âçºå¡ÁÇîÂ¿¤ÇÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿±Æ¶Á¡£▶JR¶å½£¡¦±¿¹Ô¾ðÊó