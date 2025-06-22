ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¶·î£²£²Æü¡¢ÇòÏ·Ä®¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£²£´¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï£¶·î£²£±Æü¸á¸å£±£±»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ë½ÇÊì¡Ê£´£µ¡Ë¤ÎÊ¢¤ò±¦¼ê¤Î·ý¤Ç£±²ó²¥¤ê¡¢Ê¢ÉôÂÇËÐ¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï½ÇÊì¤ÈÁÄÉã¤Î£³¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¡ÖÌ¼¤¬¤ªÊ¢¤ò½³¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö½³¤Ã¤¿¤ê²¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ°­¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á