»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¶·î£²£²Æü¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½ê¡¦¿¦¶È¡¦Ç¯Îð¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤Î»¥ËÚ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê£µ£±¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï£¶·î£²£²Æü¸áÁ°£±»þ¤¹¤®¡¢»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤à¸òºÝÃæ¤ÎÃËÀ­¡Ê£¶£±¡Ë¤Î¼«Âð¤ËÃó¼ÖÃæ¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÂ­¤ÎÎ¢¤Ç£³²ó¤Û¤É½³¤Ã¤Æ¡¢º¸Â¦ÌÌ¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤ÏÃËÀ­¤Î¼«Âð¤ÇÙæ¤á¤´¤È¤È¤Ê¤ê²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ëº¤ì¤â¤Î¤ò¤·¤ÆºÆÅÙ¡¢ÃËÀ­¤Î¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È