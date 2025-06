Suchmosが、6月21日、22日に神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブ<Suchmos The Blow Your Mind 2025>を開催した。 2021年に突然の活動休止を発表し、2024年10月に活動再開の発表とともに本ライブの開催を発表した。復活ライブとなる本公演は、約20万の応募が届きプラチナチケットになったという。初日の公演は、約2時間に渡り濃密なライブを繰り広げ、先日突如リリースされた最新楽曲「Whole of Flower」をはじめ、新たなSuch