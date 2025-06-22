ËÌ³¤Æ»»Þ¹¬Ä®¤Ç£²£°£²£µÇ¯£¶·î£²£±Æü¡¢ÁÒ¸Ë¤È½»Âð¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Þ¹¬Ä®±ÉÄ®¤ÎÁÒ¸Ë¤È½»Âð¤Ç¤¹¡££²£±Æü¸á¸å£²»þÈ¾¤¹¤®¡¢¶á¤¯¤Î½»¿Í¤«¤é¡Ö¥×¥ì¥Ï¥Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£±»þ´Ö£´£°Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊªÃÖ¤ÎÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ¤·¡¢²Ð¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢½»Âð¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»¿Í¤ÎÃËÀ­¡Ê£·£¹¡Ë¤¬¾Ã²Ð