Her lip toが展開する人気ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、ベストセラー「Everyday Essential Strapless Bra」に新色<mocha>が登場。肌に溶け込む上品なモカカラーは、これからの軽やかな装いにぴったり。快適なノンワイヤー設計と美しいシルエットが話題の同モデルは、4月18日(金)から公式オンラインで販売中です。 毎日に寄り添う、理想のストラップレス 大人気の「Everyday E