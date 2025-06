MicrosoftはWindowsやXbox向けに独自のペアレンタルコントロールアプリの「Microsoft Family Safety」をリリースしています。このMicrosoft Family Safetyが、WindowsでChromeの起動をブロックしていることが明らかになりました。Microsoft is blocking Google Chrome through its family safety feature | The Vergehttps://www.theverge.com/news/690179/microsoft-block-google-chrome-family-safety-feature子どもの保護者や教