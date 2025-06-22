2ºÐ»þ¤ËG3¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹S¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ô¥§¥ë¤Î¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÏÅìµþ¹ª¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£È¾·»¥ô¥§¥¹¥¿¡¼¥ô¥¡¥ë¥È¤Ï4¾¡Ãæ2¾¡¤¬Åìµþ¡£23Ç¯¥Þ¥¤¥ëCS¤òÀ©¤·¤¿È¾»Ð¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤ÏÅìµþ¼Ç¡Ú2¡¦2¡¦1¡¦3¡Û¡£23Ç¯ÉÙ»ÎS¤ò¾¡¤Á¡¢24Ç¯°ÂÅÄµ­Ç°¤Ç¤â2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¡£¸½ÌòÇÏ¤ÎÈ¾Ëå¥¢¥ë¥»¥Ê¡¼¥ë¡ÊÌÆ4¡áÌÚÂ¼¡Ë¤âÁ´2¾¡¤ÏÅìµþ¤Ç¡¢·ìÅýÅª¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥ÈÉñÂæ¤È¸À¤¨¤ë¡£